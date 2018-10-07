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В Бобруйске рабочий при монтаже вышки упал с крыши, в тот день был сильный ветер. Мужчина умер
В больнице Бобруйска умер 31-летний житель Осиповичей. Он упал с высоты 18 метров в четверг, 4 октября, при монтаже телефонной вышки сотовой связи на крыше,
Сотрудник частной строительной компании вместе с напарником монтировал телефонную вышку сотовой связи на крыше одного из торговых объектов гоВ какой-то момент мужчина сорвался с высоты. По словам очевидцев, в тот день был сильный ветер.рода.
Мужчину без сознания в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Бобруйска. Спасти его не удалось.
В произошедшем разбирается Следственный комитет.
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В произошедшем разбирается Следственный комитет.
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