В Бобруйске рабочий при монтаже вышки упал с крыши, в тот день был сильный ветер. Мужчина умер

В больнице Бобруйска умер 31-летний житель Осиповичей. Он упал с высоты 18 метров в четверг, 4 октября, при монтаже телефонной вышки сотовой связи на крыше, сообщает «Бобруйск 360».

Сотрудник частной строительной компании вместе с напарником монтировал телефонную вышку сотовой связи на крыше одного из торговых объектов гоВ какой-то момент мужчина сорвался с высоты. По словам очевидцев, в тот день был сильный ветер.рода.

Мужчину без сознания в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу Бобруйска. Спасти его не удалось.

В произошедшем разбирается Следственный комитет.