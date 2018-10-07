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В Болгарии убили журналистку Викторию Маринову

08.10.2018 11:22 — ЧП | Tut.by  
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В парке в болгарском городе Русе на севере страны обнаружили тело исполнительного директора местного частного телеканала ​TVN тележурналистки ​Виктории Мариновой. Об этом со ссылкой на данные прокурора Русе Георгия Георгиева сообщает газета The Telegraph. «С огромной болью и непреодолимой скорбью редакция переживает утрату нашей любимой коллеги. Вечная память», — говорится также на сайте ​TVN.


Виктория Маринова. Фото: Виктория Маринова / Facebook

Мариновой было 30 лет. Ее смерть, по словам прокурора, была вызвана ударами по голове и удушьем. «Мобильный телефон [журналистки], ее ключи от машины, очки и некоторая одежда пропали», — сказал Георгиев, добавив, что местные правоохранительные органы теперь проверяют все версии случившегося — как бытовые, так и связанные с профессиональной деятельностью Мариновой.​

Министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов позже рассказал, что перед смертью женщина также была изнасилована. При этом источники AFP в полиции, как пишет The Telegraph, говорят, что сразу убийство не показалось им связанным с работой журналистки.

На убийство уже отреагировал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. «Потрясен ужасным убийством журналиста-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии», — написал он, срочно призвав к полному и тщательному расследованию произошедшего. «Те, кто несет за это ответственность, должны быть привлечены к ответственности», — сообщил Дезир на своей странице в Twitter.

В последние годы Маринова работала исполнительным директором небольшого частного телеканала в Русе, на котором недавно запустила новое ток-шоу под названием «Детектор».

Первый выпуск этой программы вышел 30 сентября. В эфире прозвучало интервью с журналистами-расследователями — Димитаром Стояновым с сайта Bivol.bg и Аттилой Биро из румынского проекта Rise. Оба они рассказывали о расследовании предполагаемых махинаций с фондами ЕС​, которые связаны с крупными бизнесменами и политиками.

Стоянов и Биро изучали документы болгарской инфраструктурной компании GP Group. Журналисты обнаружили, что 30−40% средств, выделяемых ЕС на реализацию строительных проектов (а это, говорилось в их статье, сотни миллионов болгарских левов; 1 лев равен примерно $ 0,6), было присвоено коррупционерами. На следующий день после публикации первой части расследования они узнали, что в GP Group изымают компьютеры и документы, чтобы уничтожить. А спустя несколько дней журналисты были задержаны полицией, но затем отпущены.

Редактор портала Bivol Атанас Чобанов рассказал изданию Politico, что Маринова собиралась посетить один из объектов, о котором шла речь в расследовании Стоянова и Биро. «TVN — одно из небольшого круга болгарских СМИ, которые сообщали о наших расследованиях», — отметил он.

«Мы в шоке», — прокомментировал случившееся с Мариновой AFP на условиях анонимности один из журналистов TVN. На телеканале, по словам собеседника агентства, «никогда и ни в какой форме не получали никаких угроз» ни в адрес исполнительного директора, ни в адрес кого-либо другого. Теперь, как указал собеседник AFP, он и его коллеги опасаются за свою безопасность.

 
 
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Тело Мариновой было обнаружено в парке города Русе. Перед смертью она, как рассказали местные власти, была жестоко избита и изнасилована.
 
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