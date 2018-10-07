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В Гомеле уже неделю ищут мужчину, который ночью ушел из больницы и пропал
Поисково-спасательный отряд «Симуран» опубликовал информацию о загадочном исчезновении в Гомеле мужчины. Ночью он ушел из больницы — и пропал. Его ищут уже больше недели.
В ночь с 30 сентября на 1 октября 59-летний Александр Герасимович вышел из здания Химзаводской больницы, где находился на лечении, и пропал.
Его приметы — рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.
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В ночь с 30 сентября на 1 октября 59-летний Александр Герасимович вышел из здания Химзаводской больницы, где находился на лечении и пропал.
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