В Гомеле уже неделю ищут мужчину, который ночью ушел из больницы и пропал

Поисково-спасательный отряд «Симуран» опубликовал информацию о загадочном исчезновении в Гомеле мужчины. Ночью он ушел из больницы — и пропал. Его ищут уже больше недели.





В ночь с 30 сентября на 1 октября 59-летний Александр Герасимович вышел из здания Химзаводской больницы, где находился на лечении, и пропал.

Его приметы — рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.