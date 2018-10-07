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В Гомеле уже неделю ищут мужчину, который ночью ушел из больницы и пропал

08.10.2018 11:43 — ЧП | Tut.by  
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Поисково-спасательный отряд «Симуран» опубликовал информацию о загадочном исчезновении в Гомеле мужчины. Ночью он ушел из больницы — и пропал. Его ищут уже больше недели.


В ночь с 30 сентября на 1 октября 59-летний Александр Герасимович вышел из здания Химзаводской больницы, где находился на лечении, и пропал.

Его приметы — рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светлые короткие.

 
Теги: Гомель
 
 
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В ночь с 30 сентября на 1 октября 59-летний Александр Герасимович вышел из здания Химзаводской больницы, где находился на лечении и пропал.
 
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