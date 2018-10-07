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От отравления в Могилеве умерли трое. Пили "спирт"
Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам возбудили в Могилеве. Двое мужчин и женщина отравились неизвестной жидкостью и умерли в больнице 7 октября, сообщили в Следственном комитете.
Троицу доставили в больницу в разное время 4 и 5 октября с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». В сознании какое-то время была только женщина. Она рассказала, что знакомые мужчины предложили ей «выпить спирта». Она согласилась, но через некоторое время женщине стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.
Мужчинам было 35 и 37 лет, женщине — 69. Погибшая — могилевчанка, мужчины — предположительно, тоже.
Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Слуцке в марте
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Пока женщина была в сознании, она сказала, что знакомые мужчины предложили ей "выпить спирта".
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