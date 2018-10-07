Уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам возбудили в Могилеве. Двое мужчин и женщина отравились неизвестной жидкостью и умерли в больнице 7 октября, сообщили в Следственном комитете.

Троицу доставили в больницу в разное время 4 и 5 октября с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». В сознании какое-то время была только женщина. Она рассказала, что знакомые мужчины предложили ей «выпить спирта». Она согласилась, но через некоторое время женщине стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

Мужчинам было 35 и 37 лет, женщине — 69. Погибшая — могилевчанка, мужчины — предположительно, тоже.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, от отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью в Слуцке в марте умерли пять человек . Все они накануне пили неизвестную спиртосодержащую жидкость, которую нашли на полигоне бытовых отходов при сортировке мусора.

По данным МВД , за первые пять месяцев этого года от отравления алкоголем погибли 600 человек, из них суррогаты употребляли только 50.