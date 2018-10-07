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В Брестском районе поезд сбил велосипедистку, которая ехала в наушниках

08.10.2018 12:34 — ЧП | Tut.by  
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6 октября дизель-поезд «Высоко-Литовск — Брест» насмерть сбил 49-летнюю женщину.

Инцидент произошел около 10.50 на пешеходном переходе железнодорожного пути на станции «Лыщицы». Дизель-поезд сообщением «Высоко-Литовск — Брест» сбил 49-летню жительницу деревни Малые Щитники.

По предварительной информации женщина ехала на велосипеде и свернула на железнодорожный переход перед поездом, который подъезжал к станции. Машинист подал звуковой сигнал, но велосипедистка была в наушниках.

Задержка поезда составила 10 минут.

Проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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По предварительной версии, женщина свернула на переход перед поездом, который подъезжал к станции.
 
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