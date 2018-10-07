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В Пинске пожар сегодняшней ночью едва не закончился трагедией. 90-летняя пинчанка с ожогами госпитализирована в реанимацию
08.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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За прошедшую неделю на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 2 пожара, еще 2 пожара произошли ночью 8 октября. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.
Спасатели вынесли пенсионерку на свежий воздух и передали бригаде «скорой помощи». С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги обеих кистей рук 1-2 степени (3% тела)» пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Пинской центральной больницы. 15 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар в квартире. Огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
— Всего с начала года в Пинске и районе произошло 72 пожара, из них 28 – в Пинске и 44 — в Пинском районе, в огне погибло 8 человек, — привел цифры неутешительной статистики Олег Червяковский. — На территории Брестской области с начала года произошло 758 пожаров, в огне погибло 45 человек. В целом по стране в этот же период произошло 4 587 пожаров, в огне погибло 375 человек, 211 человек травмировано, уничтожено 964 строения и 3 762 повреждено. Стоит отметить, что спасено при чрезвычайных ситуациях 610 человек.
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В Пинске пожар сегодняшней ночью едва не закончился трагедией. 90-летняя пинчанка с ожогами госпитализирована в реанимацию
> За прошедшую неделю на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 2 пожара, еще 2 пожара произошли ночью 8 октября. Об этом корреспонденту pinsknews.by...
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