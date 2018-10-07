В Пинске пожар сегодняшней ночью едва не закончился трагедией. 90-летняя пинчанка с ожогами госпитализирована в реанимацию

За прошедшую неделю на территории Пинска и Пинского района зарегистрировано 2 пожара, еще 2 пожара произошли ночью 8 октября. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор ГПиВО Пинского горрайотдела по ЧС Олег Червяковский.







Мы уже сообщали, что 2 сентября в Пинске мужчина скрылся с места пожара, а спустя час его доставили в реанимацию с ожогами . Напомним, возгорание произошло на улице Володарского в хозяйственной постройке, пристроенной к жилому деревянному дому, принадлежащему 48-летнему пинчанину. Скорее всего, пожар случился из-за неосторожного обращения хозяина постройки с огнем. Спустя час после происшествия в ГРОЧС поступило сообщение из центральной больницы о том, что бригадой «скорой помощи» с термическими ожогами (15% тела) был доставлен в отделение реанимации 43-летний мужчина. Оказалось, что ожоги пинчанин получил, когда находился в гостях в недавно горевшем доме, а затем скрылся с места пожара.





Вечером того же дня в садовом товариществе «Динамо» в поселке Садовый горела хозпостройка, принадлежащая 47-летнему пинчанину. Хозяйственное строение было полностью уничтожено огнем. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – поджог со стороны неустановленного лица.





Едва не закончился трагедией пожар, случившийся сегодня около двух часов ночи на улице Брестской в Пинске. Соседи заметили запах гари, исходящий от одной из квартир на третьем этаже 5-этажного дома. По прибытии спасателей к месту вызова установлено, что на лестничной клетке ощущается запах дыма. Звено газодымозащитной службы вскрыло входную дверь горящей квартиры, принадлежащей 90-летней пинчанке. Хозяйка квартиры находилась на полу у кровати.

Спасатели вынесли пенсионерку на свежий воздух и передали бригаде «скорой помощи». С предварительным диагнозом «отравление продуктами горения, ожоги обеих кистей рук 1-2 степени (3% тела)» пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Пинской центральной больницы. 15 минут понадобилось спасателям, чтобы ликвидировать пожар в квартире. Огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования.





Тремя часами позже пожар произошел в деревне Вулька-Городищенская Пинского района. Сообщение о пожаре в жилом деревянном доме поступило в Центр оперативного управления Пинского ГРОЧС в 5 часов утра. К моменту прибытия спасателей дом, принадлежащий 45-летнему жителю Купятичей, был полностью охвачен огнем. Больше получаса огнеборцы сражались с пламенем, пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие, повреждены стены и имущество внутри дома. Пострадавших нет. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электросчетчика).

— Всего с начала года в Пинске и районе произошло 72 пожара, из них 28 – в Пинске и 44 — в Пинском районе, в огне погибло 8 человек, — привел цифры неутешительной статистики Олег Червяковский. — На территории Брестской области с начала года произошло 758 пожаров, в огне погибло 45 человек. В целом по стране в этот же период произошло 4 587 пожаров, в огне погибло 375 человек, 211 человек травмировано, уничтожено 964 строения и 3 762 повреждено. Стоит отметить, что спасено при чрезвычайных ситуациях 610 человек.