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В Щомыслице на станции от удара током погибли двое парней: они перелезали через товарный вагон

08.10.2018 18:51 — ЧП | Tut.by  
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Двое молодых людей погибли в субботу, 6 октября, на станции Помыслище. По предварительной информации, парни перелезали через вагон грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком. Подробности сообщает милиция региона.

Трагическое происшествие случилось в субботу около полуночи. Группа молодых людей проводила время у железнодорожной станции Помыслище в агрогородке Щомыслица.

— В компании были двое парней и две девушки. Во время беседы молодые люди решили ненадолго отлучиться, — комментирует официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек. — Спустя некоторое время девушки услышали шум, напоминающий звук падения человека с высоты.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что ребята перелезали через вагон грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком высоковольтных проводов.

18-летний житель Брестского района погиб на месте — на теле молодого человека имеется характерный ожог от электротравмы, 17-летний учащийся одного из лицеев Дзержинска скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

 
 
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Трагическое происшествие случилось в субботу около полуночи. Группа молодых людей проводила время у железнодорожной станции Помыслище в агрогородке Щомыслица.
 
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