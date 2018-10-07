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В Щомыслице на станции от удара током погибли двое парней: они перелезали через товарный вагон
Двое молодых людей погибли в субботу, 6 октября, на станции Помыслище. По предварительной информации, парни перелезали через вагон грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком. Подробности
Трагическое происшествие случилось в субботу около полуночи. Группа молодых людей проводила время у железнодорожной станции Помыслище в агрогородке Щомыслица.
— В компании были двое парней и две девушки. Во время беседы молодые люди решили ненадолго отлучиться, — комментирует официальный представитель УВД Минского облисполкома Евгений Сачек. — Спустя некоторое время девушки услышали шум, напоминающий звук падения человека с высоты.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что ребята перелезали через вагон грузового поезда и были смертельно травмированы электротоком высоковольтных проводов.
18-летний житель Брестского района погиб на месте — на теле молодого человека имеется характерный ожог от электротравмы, 17-летний учащийся одного из лицеев Дзержинска скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
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Трагическое происшествие случилось в субботу около полуночи. Группа молодых людей проводила время у железнодорожной станции Помыслище в агрогородке Щомыслица.
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