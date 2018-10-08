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В Рогачеве на асфальтобетонном заводе произошла утечка битума, один работник с ожогами в реанимации
В Рогачеве на асфальтобетонном заводе произошла утечка расплавленного битума. Ожоги получил 52-летний сторож предприятия,
Инцидент произошел днем 7 октября на территории асфальтобетонного завода «Сверково» ОАО «ДСУ-1 Рогачев». Рядом с резервуаром, из которого произошла утечка горячего битума, находился сторож.
Мужчина получил сильные термические ожоги 2-й и 3-й степени лица, шеи, головы, обеих кистей и стоп. Его доставили в реанимацию.
Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.
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Инцидент произошел днем 7 октября на на территории асфальтобетонного завода "Сверково".
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