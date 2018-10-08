Заведено уголовное дело в отношении 11 человек

Предварительное расследование по уголовному делу проводилось Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

В ходе досудебного производства по делу установлено, что данные лица в 2012-2016 годах, действуя на территории Минской области, инсценировали дорожно-транспортные происшествия с участием автомобилей с последующим предоставлением в филиалы страховых компаний несоответствующих действительности сведений о якобы имевших место страховых случаях для получения выплат по страховому свидетельству обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Посредством указанной преступной схемы обвиняемые путем обмана завладели денежными средствами белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «БЕЛГОССТРАХ» и закрытого акционерного страхового общества «ТАСК» на сумму более 75 тысяч рублей.

Действия всех обвиняемых квалифицированы по части 3 статьи 209 УК Республики Беларусь как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере.

С учетом возмещения причиненного ущерба, сотрудничества со следствием в отношении 10 лиц применена мера пресечения в виде подписки о невыезде либо личного поручительства, а в отношении одного обвиняемого (с учетом судимости) – заключение под стражу.

Следует отметить, что ранее в отношении иных 17 соучастников преступной деятельности уголовное дело было направлено в суд и по результатам его рассмотрения постановлен обвинительный приговор.

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

Прокурор отдела прокуратуры

Минской области

старший советник юстиции Игорь Доморадов