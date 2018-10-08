ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пинским пограничникам стрельбой пришлось останавливать нелегальных сборщиков клюквы из Украины

09.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

11 сборщиков клюквы, нарушивших границу,  задержали на минувшей неделе пинские пограничники, в одном случае военнослужащим пришлось применить оружие.

Пинским пограничникам стрельбой пришлось останавливать нелегальных сборщиков клюквы из Украины
Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, минувшая неделя на участке Пинского пограничного отряда отмечена возросшей «активностью» нелегальных сборщиков даров белорусской природы. Причем не всегда их встреча с пограничниками заканчивалась мирно.

Так, 3 октября в 500 метрах от линии границы задержан мужчина без документов, как выяснилось позже – житель украинской деревни Дроздынь. В ходе дальнейших поисковых мероприятий вскоре были обнаружены еще двое неизвестных, которые, увидев пограничников, попытались скрыться и не реагировали на законные требования представителей власти остановиться. Только после того, как пограничникам пришлось произвести три предупредительных выстрела из табельного оружия, нарушители были остановлены.

Пинским пограничникам стрельбой пришлось останавливать нелегальных сборщиков клюквы из Украины
Нарушителями оказались жители украинской деревни Старое Село. В отношении них составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица, незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания. Также граждане Украины понесли наказание за нарушение режима особо охраняемых территорий и нарушение правил сбора клюквы.

Всего за минувшую неделю пинские пограничники задержали за нарушение границы 11 граждан Украины, которые незаконно пересекли ее с целью сбора дикоросов, — отметил Михаил Бут-Гусаим. — Все нарушители привлечены к административной ответственности и депортированы страны сроком на пять лет.

 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 11 сборщиков клюквы, нарушивших границу,  задержали на минувшей неделе пинские пограничники, в одном случае военнослужащим пришлось применить оружие. Как сообщил...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Заведено уголовное дело в отношении 11 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика