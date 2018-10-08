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Пинским пограничникам стрельбой пришлось останавливать нелегальных сборщиков клюквы из Украины
09.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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11 сборщиков клюквы, нарушивших границу, задержали на минувшей неделе пинские пограничники, в одном случае военнослужащим пришлось применить оружие.
Так, 3 октября в 500 метрах от линии границы задержан мужчина без документов, как выяснилось позже – житель украинской деревни Дроздынь. В ходе дальнейших поисковых мероприятий вскоре были обнаружены еще двое неизвестных, которые, увидев пограничников, попытались скрыться и не реагировали на законные требования представителей власти остановиться. Только после того, как пограничникам пришлось произвести три предупредительных выстрела из табельного оружия, нарушители были остановлены.
Всего за минувшую неделю пинские пограничники задержали за нарушение границы 11 граждан Украины, которые незаконно пересекли ее с целью сбора дикоросов, — отметил Михаил Бут-Гусаим. — Все нарушители привлечены к административной ответственности и депортированы страны сроком на пять лет.
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> 11 сборщиков клюквы, нарушивших границу, задержали на минувшей неделе пинские пограничники, в одном случае военнослужащим пришлось применить оружие. Как сообщил...
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