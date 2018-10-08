Пинским пограничникам стрельбой пришлось останавливать нелегальных сборщиков клюквы из Украины

11 сборщиков клюквы, нарушивших границу, задержали на минувшей неделе пинские пограничники, в одном случае военнослужащим пришлось применить оружие.



Как сообщил корреспонденту pinsknews.by официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, минувшая неделя на участке Пинского пограничного отряда отмечена возросшей «активностью» нелегальных сборщиков даров белорусской природы. Причем не всегда их встреча с пограничниками заканчивалась мирно.

Так, 3 октября в 500 метрах от линии границы задержан мужчина без документов, как выяснилось позже – житель украинской деревни Дроздынь. В ходе дальнейших поисковых мероприятий вскоре были обнаружены еще двое неизвестных, которые, увидев пограничников, попытались скрыться и не реагировали на законные требования представителей власти остановиться. Только после того, как пограничникам пришлось произвести три предупредительных выстрела из табельного оружия, нарушители были остановлены.



Нарушителями оказались жители украинской деревни Старое Село. В отношении них составлены протоколы за неповиновение законному распоряжению должностного лица, незаконное пересечение государственной границы и нарушение правил пребывания. Также граждане Украины понесли наказание за нарушение режима особо охраняемых территорий и нарушение правил сбора клюквы.

Всего за минувшую неделю пинские пограничники задержали за нарушение границы 11 граждан Украины, которые незаконно пересекли ее с целью сбора дикоросов, — отметил Михаил Бут-Гусаим. — Все нарушители привлечены к административной ответственности и депортированы страны сроком на пять лет.