В Бресте осудили злоумышленников, которые изготавливали поддельные документы и штампы

Эта криминальная история берет свое начало в апреле прошлого года. Сотрудниками ГУБОПИК по Брестской области и ОМОН были задержаны трое брестчан, которые изготавливали поддельные документы, удостоверения, штампы организаций белорусских фирм, а также организаций иностранных государств. Подробности рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД Республики Беларусь Александр Лаврукович:



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— Были задержаны трое неработающих брестчан — 1986, 1987 и 1960 годов рождения. При обыске у них изъяли около 500 штампов предприятий, документы и приспособления для их изготовления. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленники промышляли как минимум три года. Их услугами пользовались дальнобойщики, а также сотрудники предприятий, выезжающие в командировки и желающие подзаработать на командировочных расходах. Они тоже понесут наказание.

Учитывая, что все трое раньше не привлекались к уголовной ответственности, двое приговорены к 4,5, и 3,5 года ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения. Третий — к одному году ограничения свободы.