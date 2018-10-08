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В Бресте осудили злоумышленников, которые изготавливали поддельные документы и штампы

09.10.2018 21:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Эта криминальная история берет свое начало в апреле прошлого года. Сотрудниками ГУБОПИК по Брестской области и ОМОН были задержаны трое брестчан, которые изготавливали поддельные документы, удостоверения, штампы организаций белорусских фирм, а также организаций иностранных государств. Подробности рассказал начальник 6-го управления по Брестской области ГУБОПИК МВД Республики Беларусь Александр Лаврукович:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59558.php

В Бресте осудили злоумышленников, которые изготавливали поддельные документы и штампы
Фото: pixabay.com

— Были задержаны трое неработающих брестчан — 1986, 1987 и 1960 годов рождения. При обыске у них изъяли около 500 штампов предприятий, документы и приспособления для их изготовления. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что злоумышленники промышляли как минимум три года. Их услугами пользовались дальнобойщики, а также сотрудники предприятий, выезжающие в командировки и желающие подзаработать на командировочных расходах. Они тоже понесут наказание.

Учитывая, что все трое раньше не привлекались к уголовной ответственности, двое приговорены к 4,5, и 3,5 года ограничения свободы с направлением в исправительные учреждения. Третий — к одному году ограничения свободы.

 
 
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Эта криминальная история берет свое начало в апреле прошлого года. Сотрудниками ГУБОПИК по Брестской области и ОМОН были задержаны трое брестчан, которые...
 
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