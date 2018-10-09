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В Якутске самолет SSJ-100 выкатился за пределы ВВП и "сел на брюхо"
Самолет RRJ Superjet авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления в аэропорту Якутска и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы, пишет
В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя стойка шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.
Всего на борту самолета находилось 87 пассажиров и пять членов экипажа.
«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека» — говорится в сообщении.
Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.
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В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя...
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