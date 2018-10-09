Самолет RRJ Superjet авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления в аэропорту Якутска и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы, пишет ТАСС .



Фото: News.Ykt.Ru

В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя стойка шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Всего на борту самолета находилось 87 пассажиров и пять членов экипажа.



Фото: News.Ykt.Ru

«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека» — говорится в сообщении.

Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.