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В Якутске самолет SSJ-100 выкатился за пределы ВВП и "сел на брюхо"

10.10.2018 06:10 — ЧП | Tut.by  
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Самолет RRJ Superjet авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления в аэропорту Якутска и пробега по взлетно-посадочной полосе выкатился за ее пределы, пишет ТАСС.


Фото: News.Ykt.Ru

В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя стойка шасси. Пассажиров пришлось эвакуировать по надувным трапам.

Всего на борту самолета находилось 87 пассажиров и пять членов экипажа.


Фото: News.Ykt.Ru

«По предварительным данным, в медпункт аэропорта обратились четыре человека» — говорится в сообщении.

Якутское межрегиональное территориальное управление Росавиации, аэропорт Якутска и правоохранительные органы начали расследование инцидента.

 
 
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В ночь на среду при посадке в аэропорту Якутска пассажирский самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП, при этом у лайнера сломалась задняя...
 
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