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Причина устанавливается... Как полыхал дом на ул. Мицкевича

10.10.2018 10:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Вчера, 9 октября 2018 года в 17.03 по ул. Мицкевича в городе Бресте произошел пожар в нежилом, деревянном доме мансардного типа, размерами 15х9 м, с пристроенными хозпостройками и гаражом общими размерами 15х20.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59568.php

Причина устанавливается... Как полыхал дом на ул. Мицкевича

Дом расселен под снос, состоит на балансе КУП «ЖРЭУ г. Бреста».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59568.php

Причина устанавливается... Как полыхал дом на ул. Мицкевича

В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 50 кв.м., перекрытие, отделка мансардного этажа.

 
Теги: Брест
 
 
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Вчера, 9 октября 2018 года в 17.03 по ул. Мицкевича в городе Бресте произошел пожар в нежилом, деревянном доме мансардного типа, размерами 15х9 м, с пристроенными...
 
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