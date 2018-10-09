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Причина устанавливается... Как полыхал дом на ул. Мицкевича
10.10.2018 10:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Вчера, 9 октября 2018 года в 17.03 по
Дом расселен под снос, состоит на балансе КУП «ЖРЭУ г. Бреста».
В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 50 кв.м., перекрытие, отделка мансардного этажа.
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Вчера, 9 октября 2018 года в 17.03 по ул. Мицкевича в городе Бресте произошел пожар в нежилом, деревянном доме мансардного типа, размерами 15х9 м, с пристроенными...
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