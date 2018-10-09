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Активизировать профилактическую работу

10.10.2018 — ЧП | Кричевская жизнь  
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Активизировать профилактическую работу
Снизить количество правонарушений и преступлений призвана профилактическая работа, которая целенаправленно проводится в районе.
Ее активизация стала темой заседания районного координационного совета по вопросам борьбы с преступностью. Учас­тие в работе приняли заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко, председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова, прокурор района Николай Розанцев, начальники отделов райисполкома, заместитель начальника ОВД райисполкома, руководители сель­исполкомов, советов ОПОП, участковые инспекторы и др.
В ходе заседания состоялся принципиальный разговор, который касался организации работы по профилактике правонарушений и преступлений на Кричевщине, в частности, работы советов общественных пунк­тов охраны правопорядка. На Кричевщине действуют 8 советов общественных пунк­тов охраны правопорядка. Так, СОПОП № 1 расположен в отдельном кабинете на первом этаже гостиницы «Сож» по улице Ленинской. ­СОПОП № 2 – по улице Фрунзе, дом № 3, квартира № 4. СОПОП № 3 – в общежитии УКПП «Коммунальник», что в микрорайоне Сож. Еще 5 ­СОПОПов расположены на территории сельских Советов и находятся в зданиях сельисполкомов. В практике работы советов ОПОП – проведение не реже одного раза в квартал совместных совещаний участковых инспекторов милиции, руководителей трудовых коллективов, общественных формирований, старейшин населенных пунктов по совершенствованию деятельности в обеспечении правопорядка, проведение профилактических мероприятий в отношении лиц, злоупотреб­ляющих спиртными напитками и систематически совершающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений. При обследовании смотровыми комиссиями и сотрудниками РОЧС учреждений образования, а также домовладений одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан, многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитками, принимаются меры по устранению выявленных нарушений правил пожарной безопасности, привлечению виновных к административной и дисциплинарной ответственности. Организованы проверки по месту жительства лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе состоящих на профилактическом учете, а также семей, относящихся к категории находящихся в социально опасном положении. Совместно с сельскими исполнительными комитетами обеспечена эффективная деятельность участковых инспекторов милиции, обслуживающих сельскую местность, по выявлению лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и направлении их на принудительное лечение от алкоголизма в условиях ЛТП. По всем совершенным правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений направляется информация в советы общественных пунктов охраны правопорядка для рассмотрения их поведения на заседаниях и принятия к ним соответствующих мер воздействия.
Прокурор района Николай Розанцев остановился на недоработках, которые выявлены в деятельности советов общественного пункта охраны правопорядка по профилактике правонарушений и преступлений. Так, отдельные советы ОПОП в летний период ослабили профилактическую работу. Но есть и положительные примеры, когда совет ОПОП объединяет неравнодушных, болеющих за дело людей. Пример – организация работы совета ОПОП № 3, который возглавляет такой авторитетный в городе человек, как Зинаида Скачкова. Здесь проявляют инициативу, заинтересованность в результатах работы.
Заместитель председателя райисполкома Ирина Евдокименко нацелила участников заседания координационного совета на конструктивный диалог с целью выработки необходимых решений по улучшению работы. И такой диалог состоялся. В частности, поступили предложения, которые позволят повысить эффективность работы советов ОПОП. И касались они вопросов укрепления состава советов ОПОП руководящими работниками учреждений образования, усиления взаимодействия с участковыми инспекторами по профилактике правонарушений и преступлений среди жителей района. Высказанные предложения закреплены в принятом решении. Это позволит работу по профилактике правонарушений и преступлений на Кричевщине сделать еще более эффективной.
Д. Владимиров.

 
 
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