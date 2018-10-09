На границе с Беларусью в машине украинца нашли взрывное устройство

9 октября в пункте пропуска «Славутич» на украинско-белорусской границе во время досмотра машины нашли взрывное устройство. Находку уже передали специалистам, сообщает Государственная погранслужба Украины.



Фото: dpsu.gov.ua

Служебная собака, обученная поиску оружия, отреагировала на машину Volkswagen с литовскими номерами под управлением 28-летнего украинца.

Пограничники Черниговского отряда начали детальный осмотр — и нашли в нише для перчаток взрывное устройство.

Об инциденте проинформированы сотрудники Национальной полиции, они уже изъяли опасный предмет.

Пару дней назад белорусские пограничники нашли в машине другого украинца 28 патронов. По словам мужчины, он ехал по делам транзитом через Беларусь в Литву, а патроны просто забыл выложить из салона. Проводится проверка.

Напомним, в сентябре Беларусь решила усилить заставы на границе с Украиной. Это объяснялось растущими поставками оружия через границу. На днях госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась пояснил , что такие факты «особо не афишируются», так как требуют разбирательств. По его словам, оружие выявляют белорусские службы, такая же информация поступает от российских коллег.

Хотя в Госпогранслужбе Украины ранее заявляли , что «никаких фактов перемещения оружия нет». И тем не менее вторая сторона тоже укрепляет границу — «чтобы противодействовать нелегальной миграции, контрабанде товаров и наркотиков».