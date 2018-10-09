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На границе с Беларусью в машине украинца нашли взрывное устройство

10.10.2018 14:31 — ЧП | Tut.by  
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9 октября в пункте пропуска «Славутич» на украинско-белорусской границе во время досмотра машины нашли взрывное устройство. Находку уже передали специалистам, сообщает Государственная погранслужба Украины.


Фото: dpsu.gov.ua

Служебная собака, обученная поиску оружия, отреагировала на машину Volkswagen с литовскими номерами под управлением 28-летнего украинца.

Пограничники Черниговского отряда начали детальный осмотр — и нашли в нише для перчаток взрывное устройство.

Об инциденте проинформированы сотрудники Национальной полиции, они уже изъяли опасный предмет.

Пару дней назад белорусские пограничники нашли в машине другого украинца 28 патронов. По словам мужчины, он ехал по делам транзитом через Беларусь в Литву, а патроны просто забыл выложить из салона. Проводится проверка.

Напомним, в сентябре Беларусь решила усилить заставы на границе с Украиной. Это объяснялось растущими поставками оружия через границу. На днях госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась пояснил, что такие факты «особо не афишируются», так как требуют разбирательств. По его словам, оружие выявляют белорусские службы, такая же информация поступает от российских коллег.

Хотя в Госпогранслужбе Украины ранее заявляли, что «никаких фактов перемещения оружия нет». И тем не менее вторая сторона тоже укрепляет границу — «чтобы противодействовать нелегальной миграции, контрабанде товаров и наркотиков».

 
 
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