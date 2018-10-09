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На границе с Беларусью в машине украинца нашли взрывное устройство
9 октября в пункте пропуска «Славутич» на украинско-белорусской границе во время досмотра машины нашли взрывное устройство. Находку уже передали специалистам,
Служебная собака, обученная поиску оружия, отреагировала на машину Volkswagen с литовскими номерами под управлением 28-летнего украинца.
Пограничники Черниговского отряда начали детальный осмотр — и нашли в нише для перчаток взрывное устройство.
Об инциденте проинформированы сотрудники Национальной полиции, они уже изъяли опасный предмет.
Пару дней назад белорусские пограничники
Напомним, в сентябре Беларусь решила
Хотя в Госпогранслужбе Украины ранее
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Опасную находку нашла служебная собака.
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