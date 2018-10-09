В Минске ищут супругов: они привезли в больницу избитого мужчину, тот скончался

Столичная милиция разыскивает 33-летнего мужчину, которого подозревают в избиении человека — тот потом скончался в больнице. Также ищут супругу подозреваемого, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 сентября в магазине по переулку Вузовскому в Минске.

По версии следствия, 33-летний подозреваемый находился в компании из трех человек. Во время совместного распития спиртного он нанес 25-летнему парню много ударов по голове и туловищу.

«Затем ныне подозреваемый мужчина со своей супругой доставили парня в больницу, после чего скрылись на автомобиле. От полученных травм молодой человек скончался в больнице», — рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Эвелина Дручинина.

Милиция публикует снимки подозреваемого и его супруги. Известно, что они уехали на машине Mersedes-Benz зеленого цвета, госномер 3444 ВТ-2.

Всех, кто узнал людей и знает об их местонахождении, просят сообщить в милицию по телефонам: 8 (033) 671-77-98, 8 (029) 394-12-44, 8(017) 222−04−42 (оперативно-дежурная служба) или на общий 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируются.