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В Лунинце утонул годовалый ребенок

11.10.2018 11:06 — ЧП | Tut.by  
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В Лунинце утонул годовалый ребенок. О трагедии сообщает СК.

Вечером 10 октября годовалый мальчик играл во дворе частного дома. В это время отец ребенка занимался уборкой автомобиля.

Примерно в 17.30 мужчина на несколько минут зашел в дом, а выйдя, обнаружил сына в декоративном пруду в бессознательном состоянии.

Приехавшие медики пытались реанимировать ребенка, но, увы, малыш умер.

По данному факту проводится проверка.

 
 
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По данному факту проводится проверка.
 
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