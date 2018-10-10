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В Лунинце утонул годовалый ребенок
В Лунинце утонул годовалый ребенок. О трагедии
Вечером 10 октября годовалый мальчик играл во дворе частного дома. В это время отец ребенка занимался уборкой автомобиля.
Примерно в 17.30 мужчина на несколько минут зашел в дом, а выйдя, обнаружил сына в декоративном пруду в бессознательном состоянии.
Приехавшие медики пытались реанимировать ребенка, но, увы, малыш умер.
По данному факту проводится проверка.
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По данному факту проводится проверка.
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