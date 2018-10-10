В Лунинце утонул годовалый ребенок. О трагедии сообщает СК.

Вечером 10 октября годовалый мальчик играл во дворе частного дома. В это время отец ребенка занимался уборкой автомобиля.

Примерно в 17.30 мужчина на несколько минут зашел в дом, а выйдя, обнаружил сына в декоративном пруду в бессознательном состоянии.

Приехавшие медики пытались реанимировать ребенка, но, увы, малыш умер.

По данному факту проводится проверка.