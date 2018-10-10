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Брестчанка получила крупный штраф за ложное заявление об украденном телефоне

11.10.2018 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Жарким июльским вечером Андрей Скидельский* решил встретиться с друзьями. Уходя из дома, он попросил у матери Анны Петровны* воспользоваться её смартфоном.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59616.php

Брестчанка получила крупный штраф за ложное заявление об украденном телефоне

фото - иллюстрация

Телефон Xiaomi хоть и не был топовым, но стоил недешево — больше 500 рублей. Для работника животноводческой фермы, где трудилась Анна Петровна, сумма немаленькая. Тем не менее женщина разрешила сыну взять смартфон с собой. Дома он появился лишь на следующий день и без телефона. Маме он пытался объяснить, что произошло, но был изрядно пьян.

Из отрывочных фраз сына Анна Петровна поняла только, что он то ли потерял телефон, то ли забыл где-то, а может, и кто-то из случайных знакомых парня воспользовался его состоянием и умыкнул дорогой телефон.

Так быстрее найдут

За эту версию Андрей и зацепился. «Мам, ну послушай, — горячо доказывал он, — его точно украли, иначе и быть не может. Надо идти в милицию и писать заявление» Мол, когда у следователя заявление о краже, он пропажу ищет быстрее. По всей видимости, аргументы сына показались Анне Петровне вполне логичными и убедительными, поэтому в этот же вечер она обратилась за помощью в милицию.

Сначала написала заявление в РОВД Брестского райисполкома, а затем, дождавшись следователя, продублировала его на имя начальника Брестского межрайонного отдела Следственного комитета. В заявлении Анна Петровна указала, что неизвестный с четырех часов утра до семнадцати вечера тайно похитил принадлежащий ей телефон — статья 205 УК.

Штраф – 30 базовых

«Естественно, гражданку предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос о совершении преступления», — сказала старший помощник прокурора Бреста Мария Бялт. Но это не остановило Анну Петровну. Конечно, быстро выяснилось, что её информация не соответствует действительности. Во время опроса свидетелей выяснили истинную причину пропажи смартфона, которая к уголовному преступлению не имела никакого отношения.

В суде Анна Петровна полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Учитывая её положительную характеристику по месту жительства и работы, суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 735 рублей.

*-имена изменены

 
Теги: Брест
 
 
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Жарким июльским вечером Андрей Скидельский* решил встретиться с друзьями. Уходя из дома, он попросил у матери Анны Петровны* воспользоваться её смартфоном. фото -...
 
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