|
Засунул голову между штакетником забора - и все. В Лунинецком районе нелепо погиб мужчина
8 октября в деревне Дворец Лунинецкого района обнаружили тело 41-летнего мужчины,
41-летний мужчина остался на хозяйстве матери, которая была в больнице. Подвыпивший, он возвращался домой. Остановившись у ворот, каким-то образом просунул голову между штакетником и не смог обратно выбраться.
— Исходя из осмотра места происшествия, предполагаем, что шея мужчины застряла в проеме между двумя досками деревянных ворот со стороны улицы. Он не смог извлечь голову и наступила механическая асфиксия. Вероятная причина смерти — личная неосторожность, — сообщил начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.
Райотдел СК проводит по данному факту проверку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он скончался от механической асфиксии. Тело нашли соседи.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)