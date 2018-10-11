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Засунул голову между штакетником забора - и все. В Лунинецком районе нелепо погиб мужчина

12.10.2018 07:43 — ЧП | Tut.by  
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8 октября в деревне Дворец Лунинецкого района обнаружили тело 41-летнего мужчины, сообщает «Медиа-Полесье.

41-летний мужчина остался на хозяйстве матери, которая была в больнице. Подвыпивший, он возвращался домой. Остановившись у ворот, каким-то образом просунул голову между штакетником и не смог обратно выбраться.

— Исходя из осмотра места происшествия, предполагаем, что шея мужчины застряла в проеме между двумя досками деревянных ворот со стороны улицы. Он не смог извлечь голову и наступила механическая асфиксия. Вероятная причина смерти — личная неосторожность, — сообщил начальник Лунинецкого райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

Райотдел СК проводит по данному факту проверку.

 
 
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