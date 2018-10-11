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В Минске пенсионерка дала отпор в своей квартире грабителю с ножом

12.10.2018 10:09 — ЧП | Tut.by  
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В Минске расследуется уголовное дело о разбойном нападении на пенсионерку. Двое мужчин пытались вынести из ее дома крупную сумму, но женщина оказала активное сопротивление. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В субботу, 6 октября, мужчина с помощью дубликата ключей проник в квартиру пенсионерки. Он знал, что там может храниться очень крупная сумма. Тем временем на улице подельник, знакомый с хозяйкой, общался с ней и отвлекал внимание. За пару дней до того он уже бывал в гостях у минчанки и мог незаметно получить ключ.

Пенсионерка все-таки вернулась домой, где незнакомец продолжал рыться в вещах. Угрожая ножом, он потребовал деньги, но хозяйка оказала активное сопротивление, и мужчине пришлось уйти ни с чем.

«Все это время он скрывал свое лицо, так как опасался, что женщина его узнает», — говорят в пресс-службе Следственного комитета.

Подозреваемыми оказались 33-летний гражданин России и 32-летний ранее судимый житель Минска. Им предъявлено обвинение по ч.3 ст. 207 УК (Разбой, совершенный группой лиц, с проникновением в жилище, с целью завладения имуществом в особо крупном размере). Санкция статьи — от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчине и его подельнику пришлось уйти ни с чем. Теперь им грозит от 8 до 15 лет заключения.
 
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