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В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и задохнулся

12.10.2018 11:40 — ЧП | Виртуальный Брест  
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В Лунинецком районе проводят проверку по факту смерти местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59638.php

В Лунинецком районе мужчина застрял в заборе и задохнулся

фото - иллюстрация

Несчастный случай произошел 8 октября в деревне Дворец. В 19.45 во дворе дома пенсионерки соседка обнаружила труп ее сына - 1977 года рождения, неработающего жителя Лунинца. Шея мужчины застряла между досками ворот со стороны улицы.

Предположительно, смерть наступила из-за неосторожности от механической асфиксии. По информации соседей, в тот день мужчина навеселе возвращался домой. По всей видимости, каким-то образом просунул голову между штакетником, а выбраться не смог.

 
 
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В Лунинецком районе проводят проверку по факту смерти местного жителя, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. фото - иллюстрация Несчастный случай...
 
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