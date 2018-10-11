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В Пинске автомобиль сбил семилетнюю девочку

12.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинске автомобиль сбил семилетнюю девочкуСообщение на станцию «скорой помощи» поступил сегодня в 7.44. По предварительной информации, на ул. Савича легковой автомобиль наехал на девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте. Предположительно, школьница выбежала из-за стоящего транспорта. Рядом расположена школа, в которой девочка учится.

С ушибом в области коленного сустава ребенка доставили в Пинскую центральную больницу. Состояние пострадавшей удовлетворительное.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 
 
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> Сообщение на станцию «скорой помощи» поступил сегодня в 7.44. По предварительной информации, на ул. Савича легковой автомобиль наехал на девочку, перебегавшую...
 
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