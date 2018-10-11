В Пинске автомобиль сбил семилетнюю девочку

Сообщение на станцию «скорой помощи» поступил сегодня в 7.44. По предварительной информации, на ул. Савича легковой автомобиль наехал на девочку, перебегавшую дорогу в неустановленном месте. Предположительно, школьница выбежала из-за стоящего транспорта. Рядом расположена школа, в которой девочка учится.

С ушибом в области коленного сустава ребенка доставили в Пинскую центральную больницу. Состояние пострадавшей удовлетворительное.