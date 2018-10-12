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В Руденске женщина копала траншею для водопровода, ее засыпало землей. Понадобились спасатели

13.10.2018 14:46 — ЧП | Tut.by  
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Днем 12 октября в городском поселке Руденск Пуховичского района женщину засыпало землей в траншее глубиной около двух метров, сообщили в МЧС.

Сообщение о происшествии спасатели получили в 16.49. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что 45-летняя женщина самостоятельно проводила земляные работы для подведения водопровода к дому.


Фото: МЧС

На территории частного дома произошло осыпание грунта в траншею глубиной около 2 м, в результате чего хозяйка дома оказалась засыпана, уточнила официальный представитель регионального УМЧС Анастасия Швайбович.

Работники МЧС спасли хозяйку. Женщину осмотрел врач, она не пострадала.


Фото: МЧС
 
 
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Днем 12 октября в городском поселке Руденск Пуховичского района женщину засыпало землей в траншее глубиной около двух метров.
 
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