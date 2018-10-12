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В Руденске женщина копала траншею для водопровода, ее засыпало землей. Понадобились спасатели
Днем 12 октября в городском поселке Руденск Пуховичского района женщину засыпало землей в траншее глубиной около двух метров, сообщили в МЧС.
Сообщение о происшествии спасатели получили в 16.49. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, оказалось, что 45-летняя женщина самостоятельно проводила земляные работы для подведения водопровода к дому.
На территории частного дома произошло осыпание грунта в траншею глубиной около 2 м, в результате чего хозяйка дома оказалась засыпана, уточнила официальный представитель регионального УМЧС Анастасия Швайбович.
Работники МЧС спасли хозяйку. Женщину осмотрел врач, она не пострадала.
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Днем 12 октября в городском поселке Руденск Пуховичского района женщину засыпало землей в траншее глубиной около двух метров.
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