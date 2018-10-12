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Неисправный дымоход стал причиной загорания бани

13.10.2018 — ЧП | Нясвижскiя навiны  
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Неисправный дымоход стал причиной загорания бани

В сентябре В Несвижском районе спасатели приняли тревожное сообщение о загорании бани на территории частного домовладения в райцентре. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты. По прибытии к месту было установлено, что произошло загорание в парильном помещении бани в месте пересечения дымохода печи и чердачного перекрытия. В качестве дымохода печи использовалась металлическая труба, и как вывод специалистов — отсутствовала требуемая противопожарная разделка дымохода от сгораемых элементов чердачного перекрытия. В результате пожара повреждены помещения и кровля бани.
Пожар, произошедший в бане в райцентре, не единичный случай на территории Несвижского района. В текущем году подобные пожары произошли в д. Ужанка и аг. Сейловичи, где по причине нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и монтаже печей и последующей их эксплуатации хозяевами деревянные постройки имели значительные повреждения огнем.
С целью предупреждения возникновения пожаров в банях, а также жилых домах и хозяйственных постройках, отопление которых осуществляется от печей, необходимо соблюдать следующие требования:
— дымоходы печей должны быть выполнены из кирпича и расположены строго вертикально (не допускается эксплуатация горизонтальных дымоходов);
— при устройстве отопительной печи противопожарная разделка (расстояние от внутренней поверхности дымохода до горючих конструкций перекрытия) должна быть не менее 380 мм (для не защищенных), 250 мм (для защищенных);
— при устройстве отопительной печи противопожарная отступка от сгораемых конструкций должна быть не менее 130 мм;
— печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без трещин, а на чердаках — оштукатурены и побелены.
При эксплуатации печного отопления НЕЛЬЗЯ:
— топить неисправные печи;
— применять для их розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
— топить печи с открытыми дверцами;
— доводить печь до перекаливания;
— оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям;
— топить печи углем, коксом или газом;
— эксплуатировать печь при отсутствии стационарной защиты пола из горючих материалов негорючим листовым или плитным материалом размерами не менее 0,7 х 0,5 м, расположенным длинной его стороной вдоль печи. Уважаемые жители г. Несвижа и Несвижского района, не будьте равнодушны к собственной безопасности и безопасности ваших близких! Соблюдайте требования норм и правил пожарной безопасности!
Федор ЯЦЕВИЧ,
инженер ИНиП Несвижского РОЧС,
лейтенант внутренней службы.


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В сентябре В Несвижском районе спасатели приняли тревожное сообщение о загорании бани на территории частного домовладения в райцентре. На место
 
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