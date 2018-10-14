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В Германии легкомоторный самолет врезался в толпу зрителей при посадке: три человека погибли

15.10.2018 06:24 — ЧП | Tut.by  
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При посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен легкомоторный самолет Cessna въехал в группу людей, погибли не менее трех человек, заявили в полиции. Об этом сообщает издание Hessenschau.

Самолет дважды пытался зайти на посадку, и вторая попытка закончилась трагедией. Во время посадки он доехал до края полосы и пробил защитный барьер, у которого стояла группа людей.

Самолет сбил насмерть двух женщин и 10-летнего ребенка. Все трое погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы.

Пилот и его пассажиры при посадке не пострадали.

Сообщается, что погодные условия были хорошими. Причины происшествия устанавливает полиция.

 
 
Ссылка на источник 124
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Самолет дважды пытался зайти на посадку, и вторая попытка закончилась трагедией. Во время посадки он доехал до края полосы и пробил защитный барьер, у которого...
 
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