В Германии легкомоторный самолет врезался в толпу зрителей при посадке: три человека погибли

При посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен легкомоторный самолет Cessna въехал в группу людей, погибли не менее трех человек, заявили в полиции. Об этом сообщает издание Hessenschau .

Update: Bei dem Flugzeugunglück am Flugplatz bei Gersfeld auf der Wasserkuppe sind drei Menschen gestorben. Lt. Polizei handelt es sich bei den Toten um zwei Erwachsene und ein Kind. Offenbar war eine Sportmaschine in eine Fußgängergruppe gerast. https://t.co/2fbPb6508J — hessenschau (@hessenschau) 14 октября 2018 г.

Самолет дважды пытался зайти на посадку, и вторая попытка закончилась трагедией. Во время посадки он доехал до края полосы и пробил защитный барьер, у которого стояла группа людей.

Самолет сбил насмерть двух женщин и 10-летнего ребенка. Все трое погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы.

Пилот и его пассажиры при посадке не пострадали.

Сообщается, что погодные условия были хорошими. Причины происшествия устанавливает полиция.