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В Германии легкомоторный самолет врезался в толпу зрителей при посадке: три человека погибли
При посадке на аэродроме в германской федеральной земле Гессен легкомоторный самолет Cessna въехал в группу людей, погибли не менее трех человек, заявили в полиции. Об этом сообщает издание
Самолет дважды пытался зайти на посадку, и вторая попытка закончилась трагедией. Во время посадки он доехал до края полосы и пробил защитный барьер, у которого стояла группа людей.
Самолет сбил насмерть двух женщин и 10-летнего ребенка. Все трое погибли на месте. Еще восемь человек получили травмы.
Пилот и его пассажиры при посадке не пострадали.
Сообщается, что погодные условия были хорошими. Причины происшествия устанавливает полиция.
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Самолет дважды пытался зайти на посадку, и вторая попытка закончилась трагедией. Во время посадки он доехал до края полосы и пробил защитный барьер, у которого...
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