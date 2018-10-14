В Мостовском районе механизатор лишился кисти руки во время уборки кукурузы

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования механизатора во время уборки кукурузы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Тяжелую травму 48-летний механизатор кормоуборочного комбайна получил 10 октября около 15. 30 на поле вблизи деревни Дулевщина Мостовского района.

«Установлено, что получивший телесные повреждения механизатор во время уборки решил выяснить причины возникшего стука барабана измельчительного аппарата комбайна. В этих целях поместил правую руку в приемный механизм. При этом не дождался полной остановки вращающихся по инерции режущих ножей. В результате его личной неосторожности произошла травматическая ампутация кисти», — сообщили в СК.

Пострадавший проходит лечение, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Во время работы был трезв. Является высококлассным специалистом с большим стажем работы.