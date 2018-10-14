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Пожар в столичной девятиэтажке: погиб пенсионер, 10 человек спасены
В столичной многоэтажке 12 октября горела квартира. Сотрудники МЧС обнаружили обгоревший труп хозяина. Подробности сообщает городское управление
Дым из квартиры в девятиэтажном жилом доме № 14 по улице Авиации заметили очевидцы.
На место прибыли спасатели. Во время тушения пожара в горящей комнате был найден обгоревший труп хозяина квартиры 1955 года рождения.
Из квартир 7-го, 8-го и 9-го этажей работниками МЧС при помощи масок для спасаемых вывели 10 человек. Еще 5 человек эвакуировали из квартир нижележащих этажей.
Сотрудники МЧС установили, что пожар возник в комнате и в коридоре трехкомнатной квартиры. Повреждено имущество в квартире, закопчен подъезд.
Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.
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