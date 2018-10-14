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Шесть человек погибли при пожарах в минувшее воскресенье
19 раз за минувшие сутки спасатели выезжали на тушение пожаров по всей Беларуси. Из-за огня погибли шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС.
Больше всего пожаров
Вечером 14 октября в поселке Энергетиков (Дзержинский район) горела коллективная хозяйственная постройка. 58-летний мужчина погиб, а 60-летнюю женщину удалось спасти. В деревне Криница (Пуховичский район) горела хата, погиб хозяин. А в деревне Городище (Минский район) в нежилом доме — 47-летний мужчина.
В Гродненской области двух погибших
Предполагают, что они отравились продуктами горения: часть печи на кухне закопчена, а на прислоненной к ней лавке имеется прогар. Возможно, огонь начался из-за неосторожности при курении или свечи.
На Могилевщине 39-летний житель поселка Елизово (Осиповичский район) погиб в своем же доме. Огонь
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Больше всего пожаров и жертв отмечено в Минской области.
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