Шесть человек погибли при пожарах в минувшее воскресенье

19 раз за минувшие сутки спасатели выезжали на тушение пожаров по всей Беларуси. Из-за огня погибли шесть человек, сообщает пресс-служба МЧС.

Больше всего пожаров отмечено в Минской области — семь, и там же самое большое число жертв, трое.

Вечером 14 октября в поселке Энергетиков (Дзержинский район) горела коллективная хозяйственная постройка. 58-летний мужчина погиб, а 60-летнюю женщину удалось спасти. В деревне Криница (Пуховичский район) горела хата, погиб хозяин. А в деревне Городище (Минский район) в нежилом доме — 47-летний мужчина.

В Гродненской области двух погибших пенсионеров нашли в деревне Старая Переволока (Слонимский район). Женщине было 63, мужчине — 80 лет.





Предполагают, что они отравились продуктами горения: часть печи на кухне закопчена, а на прислоненной к ней лавке имеется прогар. Возможно, огонь начался из-за неосторожности при курении или свечи.





На Могилевщине 39-летний житель поселка Елизово (Осиповичский район) погиб в своем же доме. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и вещи в доме. Причина еще выясняется.