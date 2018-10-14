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В Пинском районе дачнику понадобилась срочная помощь спасателей

15.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Пинском районе дачнику понадобилась срочная помощь спасателей
Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском ГРОЧС.

В субботу, 13 октября, 46-летний житель Пинска на даче в садовом товариществе «Будаўнік» поселка Садовый обрабатывал земельный участок мотокультиватором. При включенной задней передаче дачник не удержал агрегат, и его правая нога была зажата между работающими ножами фрезы.

Пострадавший не смог самостоятельно вызволить ногу, поэтому ему понадобилась помощь спасателей. Сотрудники Пинского ГРОЧС оперативно прибыли на место вызова и освободили зажатую ногу мужчины. С открытым переломом он был доставлен в городскую больницу.

Фото предоставлено Пинским ГРОЧС.

В Пинском районе дачнику понадобилась срочная помощь спасателей

 

 
 
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> Подробности инцидента корреспонденту pinsknews.by сообщили в Пинском ГРОЧС. В субботу, 13 октября, 46-летний житель Пинска на даче в садовом товариществе «Будаўнік»...
 
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