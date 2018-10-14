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В Гродно с десятого этажа выпала 13-летняя девочка. Ребенок умер в больнице

15.10.2018 13:08 — ЧП | Tut.by  
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В Гродно с десятого этажа выпала 13-летняя девочка. Трагедия случилась 14 октября в районе 20.00 на улице Соломенковской, сообщает «Гродненская правда».

Когда на место происшествия прибыли медики, девочка была еще жива, но без сознания, с тяжелейшими травмами. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу, за ее жизнь вели настоящую борьбу, однако ночью она умерла.

Почему девочка выпала из окна — умышленно или по неосторожности — установит следствие.

По неофициальной информации, в момент падения ребенок находился дома один.

 
Теги: Гродно
 
 
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Почему девочка выпала из окна - умышленно или по неосторожности - установит следствие.
 
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