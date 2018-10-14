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В Гродно с десятого этажа выпала 13-летняя девочка. Ребенок умер в больнице
В Гродно с десятого этажа выпала 13-летняя девочка. Трагедия случилась 14 октября в районе 20.00 на улице Соломенковской, сообщает «Гродненская правда».
Когда на место происшествия прибыли медики, девочка была еще жива, но без сознания, с тяжелейшими травмами. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу, за ее жизнь вели настоящую борьбу, однако ночью она умерла.
Почему девочка выпала из окна — умышленно или по неосторожности — установит следствие.
По неофициальной информации, в момент падения ребенок находился дома один.
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Почему девочка выпала из окна - умышленно или по неосторожности - установит следствие.
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