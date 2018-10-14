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В Кельне неизвестные захватили заложников. Полиция просит избегать район вокзала
В Кельне в районе главного железнодорожного вокзала произошел захват заложников. Об этом в своем twitter сообщает городская полиция.
Полиция оцепила площадь у вокзала и просит жителей избегать данный район.
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В Кельне в районе главного железнодорожного воказала произошел захват заложников. Об этом в своем twitter сообщает городская полиция.
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