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Московским РОВД г. Бреста устанавливается личность мужчины и девушек из "Планеты рок"
15.10.2018 15:22 — ЧП | Виртуальный Брест
Указанные люди могут обладать информацией о пропаже мобильного телефона в диско-баре "Планета рок" в Бресте.
При сообщении какой-либо информации о личности девушек конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.
Звонить по телефону: 8(029) 808 61 90 (МТС) и 275268 или по телефону «102».
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Указанные люди могут обладать информацией о пропаже мобильного телефона в диско-баре "Планета рок" в Бресте. При сообщении какой-либо информации о личности...
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