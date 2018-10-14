Указанные люди могут обладать информацией о пропаже мобильного телефона в диско-баре "Планета рок" в Бресте.



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При сообщении какой-либо информации о личности девушек конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.



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Звонить по телефону: 8(029) 808 61 90 (МТС) и 275268 или по телефону «102».



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