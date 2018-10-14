На женщину в Витебске прямо на улице напали с ножом. Агрессора быстро задержали

В Витебске ОМОН задержал мужчину, напавшего с ножом на знакомую на улице, сообщает милиция региона.

Около шести часов утра 14 октября на «102» позвонила женщина. Она успела только сообщить, что ее на улице преследует знакомый. После этого оператор услышал шум борьбы и крики.

В предполагаемое место нахождения звонившей направили ближайший наряд. Через 5 минут на проспекте Людникова сотрудники милиции обнаружили женщину с ножевыми ранениями. Ее забрали на скорой.

Мужчина с места происшествия скрылся. Однако задержали его уже через час. Выяснилось, что это 44-летний неработающий местный житель, ранее уже судимый за причинение телесных повреждений и истязание.