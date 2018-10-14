ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гомельские таможенники обнаружили в поезде марихуану

15.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Сотрудники Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления «Терюха» обнаружили почти 90 г марихуаны в поезде, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Гомельские таможенники обнаружили в поезде марихуану

При проведении таможенного контроля служебная собака кинологического отдела таможни своим поведением указала на возможное наличие наркотического вещества в одном из вагонов поезда сообщением Минск-Одесса. В нерабочем тамбуре был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темно-зеленого цвета.
Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области установил, что вещество растительного происхождения массой около 88 г является опасным наркотическим средством, не используемым в медицинских целях, — марихуаной. Гомельским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328-1 УК Беларуси.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/gomelskie-tamozhenniki-obnaruzhili-v-poezde-marihuanu-321665-2018/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

БЕЛТА.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники Гомельской таможни в республиканском пункте таможенного оформления "Терюха" обнаружили почти 90 г марихуаны в поезде, сообщили БЕЛТА в...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На женщину в Витебске прямо на улице напали с ножом. Агрессора быстро задержали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.10.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика