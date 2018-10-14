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В Смолевичском районе мужчина убил свою беспомощную лежачую мать
Житель Смолевичского района подозревается в убийстве беспомощной матери,
Ночью 13 октября дома в доме в деревне Лужки Смолевичского района медики скорой нашли мертвую 69-летнюю женщину. Прибывшие следователи установили: женщина умерла не своей смертью: на теле имелись множественные телесные повреждения.
Ее — беспомощную, самостоятельно не передвигавшуюся, лежавшую на кровати, — как выяснилось, в ходе конфликта умышленно избил пьяный сын, проживавший вместе с матерью.
В отношении 43-летнего мужчины, который подозревается в убийстве своей матери, возбуждено уголовное дело.
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В отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.
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