В Galleria Minsk у ребенка снова застряла рука в эскалаторе

В выходные в ТЦ Galleria Minsk мальчик травмировал руку на эскалаторе. О происшествии нам сообщила очевидец, а подробности рассказали в торговом центре. Это уже второй такой случай в октябре.

В субботу, 13 октября, родители с двумя детьми спускались на эскалаторе с третьего на второй этаж около магазина Gloria Jeans. Очевидец Ирина рассказывает, что в какой-то момент она услышала крики и увидела, как мама зажала руку ребенку в платок и бежала по этажу.

— За ними оставалась дорожка из крупных капель крови. На крики мамы о помощи никто не отреагировал, в панике они не могли понять, где выход на парковку и кричали, как туда пройти. Мы показали им направление, и они умчались, все в слезах и ужасе, — рассказывает женщина.

Ирина говорит, что вызывать скорую никто не стал. Родители искали парковку, чтобы увезти ребенка в больницу. Эскалатор, по ее словам, не остановился и продолжал работать.

В ТЦ нам рассказали, что по данному инциденту к ним никто не обращался ни во время происшествия, ни после.

— Мы только сегодня об этом узнали, посмотрели запись с камер видеонаблюдения и увидели, как ребенок сидел на эскалаторе, когда семья спускалась вниз. Мама и папа в это время смотрели в разные стороны, ребенок что-то делал рукой на уровне ступеней. Это происходило на середине эскалатора. По камере сложно установить, как именно это произошло, видимо, затянуло одежду. Возможно, он засунул руку под щетку сбоку. Родители достали руку сами и побежали на паркинг. Здесь имеет место личная неосторожность родителей, которые оставили ребенка без присмотра на движущемся эскалаторе.

Представитель ТЦ Galleria Minsk рассказывает, что эскалаторы и лифты являются объектами повышенной опасности. Поэтому в магазине просят родителей не оставлять детей без присмотра: есть таблички, а по экранам показывают предупреждающие видеоролики.

Напомним, неделю назад, 6 октября, здесь произошел такой же случай с пятилетним ребенком. Тогда эскалатор остановился, но ребенка спасали МЧС. Мальчика забрали в больницу с подозрением на перелом пальцев правой руки.

В ТЦ Galleria Minsk рассказывают, что в том случае родители тоже оставили ребенка без присмотра. Мальчик засунул руку под резинку поручня и дошел до самого устья траволатора, где находится механизм. Поэтому тогда траволатор остановился.

Нам пояснили, что после первого происшествия в ТЦ проводил проверку «Госпромнадзор». Они проверили техническое состояние эскалаторов, проверили видеоматериалы. В итоге комиссия выдала заключение о том, что это была личная неосторожность родителей. Так как механизм соответствует всем техническим требованиям.