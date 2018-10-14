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Борисовчанин подозревается в распространении психотропов

15.10.2018 — ЧП | Единство  
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Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жителя Борисова, подозреваемого в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса).

— 22-летний неработающий мужчина был задержан в деревне Жуков Луг Минского района сотрудниками ОНиПТЛ Минского РУВД. В ходе личного досмотра у него обнаружено 45 свертков с порошкообразным веществом общей массой 60 граммов. По заключению срочного химического исследования, большая часть свертков содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, подозреваемый работает на интернет-магазин по продаже психотропов так называемым «минером». В его обязанности входило размещение закладок на территории Минской области.

Расследование продолжается. С задержанным работает следователь. Исследуются изъятые мобильные устройства, банковские карточки и иные вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности.

http://www.mlyn.by/2018/10/bolshe-40-zakladok-na-minshhine-zhitel-borisova-podozrevaetsya-v-rasprostranenii-psihotropov/

 
 
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В деревне Жуков Луг Минского района задержали жителя Борисова — у него нашли психотропы. Делом занимается следователь.
 
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