Борисовчанин подозревается в распространении психотропов

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении жителя Борисова, подозреваемого в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса).

— 22-летний неработающий мужчина был задержан в деревне Жуков Луг Минского района сотрудниками ОНиПТЛ Минского РУВД. В ходе личного досмотра у него обнаружено 45 свертков с порошкообразным веществом общей массой 60 граммов. По заключению срочного химического исследования, большая часть свертков содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество альфа-PVP, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По данным следствия, подозреваемый работает на интернет-магазин по продаже психотропов так называемым «минером». В его обязанности входило размещение закладок на территории Минской области.

Расследование продолжается. С задержанным работает следователь. Исследуются изъятые мобильные устройства, банковские карточки и иные вещественные доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности.