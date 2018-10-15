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В Гомеле расследовали убийство таксиста 34-летней давности

16.10.2018 — ЧП | Газета Авангард  
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Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование совершенного в 1984 году убийства гомельского таксиста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В Гомеле расследовали убийство таксиста 34-летней давности

Согласно материалам дела, в ночь с 26 на 27 февраля на улице Ильича в Гомеле двое мужчин обратились к водителю такси Гомельского таксомоторного парка с просьбой их подвезти. В пути следования, по заранее разработанному плану, пассажиры напали на водителя. В салоне автомобиля злоумышленники сдавили ему шею, нанесли множество ударов тупыми предметами и шилом по телу. Когда автомобиль остановился, водителя вытащили на улицу и продолжили избивать. Затем потерпевшего перетащили на покрытое льдом озеро, где и оставили в полуобнаженном виде. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

Злоумышленники похитили из автомобиля выручку, а также портмоне, наручные часы, ключ от квартиры, водительское удостоверение и иные вещи потерпевшего.

В Гомеле расследовали убийство таксиста 34-летней давности

Раскрыть это преступление по горячим следам правоохранителям не удалось. В то же время следственно-оперативная группа зафиксировала и изъяла следы ладоней неустановленного лица. Спустя более 30 лет из УГКСЭ по Гомельской области оперативникам УВД Гомельского облисполкома поступила информация о совпадении этих следов с отпечатками ладоней мужчины, арестованного за грабеж.

Расследование убийства таксиста было возобновлено. «Началась кропотливая работа по сбору доказательств вины указанного лица и установлению личности его соучастника. В ходе предварительного следствия были тщательно изучены материалы, имеющие отношения к делу, допрошены подозреваемый и все свидетели, проведены следственные эксперименты и очная ставка, проверка показаний на месте происшествия с участием подозреваемого с применением видеозвукозаписи. По постановлениям, вынесенным следователем, сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области проведен ряд экспертиз, в том числе дополнительные судебно-медицинские, дактилоскопические, медико-криминалистические», — рассказала Мария Кривоногова.

На основании анализа собранных по делу доказательств следствие пришло к выводу о причастности жителя Речицкого района к убийству таксиста. Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд. Следователи продолжают устанавливать соучастника преступления.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/v-gomele-rassledovali-ubijstvo-taksista-34-letnej-davnosti-321670-2018/
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Теги: Гомель
 
 
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Следственное управление УСК по Гомельской области завершило расследование совершенного в 1984 году убийства гомельского таксиста, сообщила БЕЛТА...
 
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