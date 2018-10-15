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В Россонском районе мужчина до смерти избил жену и покончил с собой

16.10.2018 10:48 — ЧП | Tut.by  
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13 октября в одной из деревень Россонского района соседка нашла тела мужчины и женщины, сообщает СК.


Фото: СК

Со слов односельчан, периодически между сожителями возникали конфликты на бытовой почве. Иногда мужчина избивал жену, однако женщина отказывалась привлекать его к ответственности.

По предварительной версии, в тот день мужчина до смерти избил женщину, а потом, предположительно, покончил жизнь самоубийством в сарае во дворе.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

 
 
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Мужчина и ранее избивал жену, однако женщина отказывалась привлекать его к ответственности.
 
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