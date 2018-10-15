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В Россонском районе мужчина до смерти избил жену и покончил с собой
13 октября в одной из деревень Россонского района соседка нашла тела мужчины и женщины,
Со слов односельчан, периодически между сожителями возникали конфликты на бытовой почве. Иногда мужчина избивал жену, однако женщина отказывалась привлекать его к ответственности.
По предварительной версии, в тот день мужчина до смерти избил женщину, а потом, предположительно, покончил жизнь самоубийством в сарае во дворе.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
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Мужчина и ранее избивал жену, однако женщина отказывалась привлекать его к ответственности.
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