В Россонском районе мужчина до смерти избил жену и покончил с собой

13 октября в одной из деревень Россонского района соседка нашла тела мужчины и женщины, сообщает СК.



Фото: СК

Со слов односельчан, периодически между сожителями возникали конфликты на бытовой почве. Иногда мужчина избивал жену, однако женщина отказывалась привлекать его к ответственности.

По предварительной версии, в тот день мужчина до смерти избил женщину, а потом, предположительно, покончил жизнь самоубийством в сарае во дворе.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.