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Из-за забытого в камере хранения пакета в Пинском районе из магазина эвакуировали полсотни человек
Инцидент произошел 15 октября в городском поселке Логишин Пинского района, сообщает милиция региона.
В 10.45 утра в магазине «Евроопт» кто-то обратил внимание на бесхозный пакет с коробкой в камере хранения. Приехавшая милиция эвакуировала 55 человек: работников магазина, а также преподавателей и учеников городской детской школы искусств, расположенной на втором этаже здания.
При обследовании пакета саперно-пиротехническая группа взрывоопасных предметов не обнаружила.
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Эвакуировали 55 человек: работников магазина, а также преподавателей и учеников городской детской школы искусств, расположенной на втором этаже здания.
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