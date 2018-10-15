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Из-за забытого в камере хранения пакета в Пинском районе из магазина эвакуировали полсотни человек

16.10.2018 11:20 — ЧП | Tut.by  
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Инцидент произошел 15 октября в городском поселке Логишин Пинского района, сообщает милиция региона.

В 10.45 утра в магазине «Евроопт» кто-то обратил внимание на бесхозный пакет с коробкой в камере хранения. Приехавшая милиция эвакуировала 55 человек: работников магазина, а также преподавателей и учеников городской детской школы искусств, расположенной на втором этаже здания.

При обследовании пакета саперно-пиротехническая группа взрывоопасных предметов не обнаружила.

 
 
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Эвакуировали 55 человек: работников магазина, а также преподавателей и учеников городской детской школы искусств, расположенной на втором этаже здания.
 
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