В Светлогорске мать оставила малышей дома одних. Заметив детей на подоконнике, соседи вызвали МЧС

Утром 13 октября мать оставила дома в Светлогорске двоих маленьких детей — 4-х и 2-х лет — и ушла по своим делам, сообщает телеканал «Ранак». Малыши залезли на подоконник — форточка в это время была открыта. Очевидцы, увидев детей в окне пятого этажа, вызвали МЧС.

Спасатели срочно выехали на улицу Шоссейная — и увидели детей, стоящих на подоконнике за окном. С улицы развернули автолестницу, а в это же время один из спасателей привлекал внимание малышей, находясь у входной двери квартиры.

Дети открыли дверь спасателям сами. К счастью, все закончилось хорошо.