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В Светлогорске мать оставила малышей дома одних. Заметив детей на подоконнике, соседи вызвали МЧС
Утром 13 октября мать оставила дома в Светлогорске двоих маленьких детей — 4-х и 2-х лет — и ушла по своим делам,
Спасатели срочно выехали на улицу Шоссейная — и увидели детей, стоящих на подоконнике за окном. С улицы развернули автолестницу, а в это же время один из спасателей привлекал внимание малышей, находясь у входной двери квартиры.
Дети открыли дверь спасателям сами. К счастью, все закончилось хорошо.
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К счастью, все закончилось хорошо.
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