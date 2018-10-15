﻿ В Барановичах во дворе многоэтажки мужчина открыл стрельбу . 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах во дворе многоэтажки мужчина открыл стрельбу

16.10.2018 14:58 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Чрезвычайное происшествие произошло около 16 часов 15 октября во дворе домов №16 и №18 на улице Жукова. О том, что в Северном микрорайоне неадекватный мужчина стрелял по людям, в редакцию Intex—press сообщили читатели. В соцсетях родители писали, что боятся выпускать детей на улицу или волнуются за тех, кто возвращается вечером из школы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59774.php

В Барановичах во дворе многоэтажки мужчина открыл стрельбу

Утром 16 октября журналист Intex-press отправилась на место, где произошло ЧП. Там в это время было тихо и безлюдно. Только женщина-дворник убирала территорию. О том, что произошло вчера вечером, женщина знала со слов знакомой.

– Вроде бы кто-то стрелял. Мне сказали, что по птицам, но я точно не знаю. Утром видела на асфальте осколки стекла от автомобиля. Правда, самой машины уже не было, – рассказывает женщина.

«Человек вежливый и спокойный»

Очевидцем произошедшего был Иван Пантелеевич. Мужчина в момент стрельбы оказался рядом со стрелявшим.

Иван Пантелеевич вышел во двор, где обычно играл с соседями в домино. Но в этот день во дворе компании не было, поэтому мужчина просто сидел на лавочке у подъезда. Увидев приятеля из соседнего дома, который вышел почистить сковородку, Иван Пантелеевич позвал его к себе – немного поговорить. Чуть позже к ним подошел еще один мужчина.

– Я с ним не дружил, но здоровался. Он был вежливым и спокойным человеком. Правда, я даже имени его не знал: мы разговаривали нечасто, – рассказывает Иван Пантелеевич. – Помню, он рассказывал, что сидел в тюрьме. Освободился года три назад. Потом ездил в Москву на заработки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59774.php

В Барановичах во дворе многоэтажки мужчина открыл стрельбу

Скамейка, возле которой началась стрельба.

«Стоять! Стрелять буду!»

По словам Ивана Пантелеевича, когда мужчина подошел к лавочке, никто не обратил на него внимания. Он был сильно пьян, присел рядом с приятелями и достал из куртки пистолет.

– Показал мне пистолет, а потом говорит: «Хочу кого-нибудь пристрелить». Я удивился, сказал ему, что не нужно, ведь опять в тюрьму сядет. Тогда он говорит: «Ты прав. Лучше себя пристрелю». Он мне рассказал, что дома с женой поссорился, – вспоминает Иван Пантелеевич. – Я как-то спокойно к этому отнесся. Думал, что шутка. А вот мой приятель искоса на этот пистолет поглядывал.

Через какое-то время приятель Ивана Пантелеевича вместе с еще одним жильцом направились домой. На лавочке остались только Иван Пантелеевич и знакомый с пистолетом.

– Как только они начали отходить от подъезда, мужчина подскочил с криком «Стоять! Стрелять буду!». Вытащил пистолет и выстрелил. Мои приятели уже на метров 15 отошли и на выстрел не отреагировали, даже не обернулись. Тогда этот мужчина начал беспорядочно палить. По-моему, пистолет этот был пневматический. В людей он не попал, но стекло в машине, которая стояла возле тротуара, прострелил, – вспоминает очевидец.

«Отпустите, я все возмещу»

Поняв, что происходит, один из уходивших мужчин обернулся и направился к стрелку, а тот бросил пистолет в траву и начал убегать. Но скрыться ему не удалось, его догнали и повалили на землю.

После этого на место происшествия вызвали милицию. Задержанный стрелок просил, чтобы его отпустили: «Отпустите, я все возмещу. Дайте только жене позвонить!».

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания, сообщили Intex—pressв правоохранительных органах. Проводится проверка, уголовное дело в отношении мужчина пока не возбуждено. Вевроятнее всего, ему инкриминируют ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезвычайное происшествие произошло около 16 часов 15 октября во дворе домов №16 и №18 на улице Жукова. О том, что в Северном микрорайоне неадекватный мужчина стрелял...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Светлогорске мать оставила малышей дома одних. Заметив детей на подоконнике, соседи вызвали МЧС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика