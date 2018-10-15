В Барановичах во дворе многоэтажки мужчина открыл стрельбу

Чрезвычайное происшествие произошло около 16 часов 15 октября во дворе домов №16 и №18 на улице Жукова. О том, что в Северном микрорайоне неадекватный мужчина стрелял по людям, в редакцию Intex—press сообщили читатели. В соцсетях родители писали, что боятся выпускать детей на улицу или волнуются за тех, кто возвращается вечером из школы.



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Утром 16 октября журналист Intex-press отправилась на место, где произошло ЧП. Там в это время было тихо и безлюдно. Только женщина-дворник убирала территорию. О том, что произошло вчера вечером, женщина знала со слов знакомой.

– Вроде бы кто-то стрелял. Мне сказали, что по птицам, но я точно не знаю. Утром видела на асфальте осколки стекла от автомобиля. Правда, самой машины уже не было, – рассказывает женщина.

«Человек вежливый и спокойный»

Очевидцем произошедшего был Иван Пантелеевич. Мужчина в момент стрельбы оказался рядом со стрелявшим.

Иван Пантелеевич вышел во двор, где обычно играл с соседями в домино. Но в этот день во дворе компании не было, поэтому мужчина просто сидел на лавочке у подъезда. Увидев приятеля из соседнего дома, который вышел почистить сковородку, Иван Пантелеевич позвал его к себе – немного поговорить. Чуть позже к ним подошел еще один мужчина.

– Я с ним не дружил, но здоровался. Он был вежливым и спокойным человеком. Правда, я даже имени его не знал: мы разговаривали нечасто, – рассказывает Иван Пантелеевич. – Помню, он рассказывал, что сидел в тюрьме. Освободился года три назад. Потом ездил в Москву на заработки.



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Скамейка, возле которой началась стрельба.

«Стоять! Стрелять буду!»

По словам Ивана Пантелеевича, когда мужчина подошел к лавочке, никто не обратил на него внимания. Он был сильно пьян, присел рядом с приятелями и достал из куртки пистолет.

– Показал мне пистолет, а потом говорит: «Хочу кого-нибудь пристрелить». Я удивился, сказал ему, что не нужно, ведь опять в тюрьму сядет. Тогда он говорит: «Ты прав. Лучше себя пристрелю». Он мне рассказал, что дома с женой поссорился, – вспоминает Иван Пантелеевич. – Я как-то спокойно к этому отнесся. Думал, что шутка. А вот мой приятель искоса на этот пистолет поглядывал.

Через какое-то время приятель Ивана Пантелеевича вместе с еще одним жильцом направились домой. На лавочке остались только Иван Пантелеевич и знакомый с пистолетом.

– Как только они начали отходить от подъезда, мужчина подскочил с криком «Стоять! Стрелять буду!». Вытащил пистолет и выстрелил. Мои приятели уже на метров 15 отошли и на выстрел не отреагировали, даже не обернулись. Тогда этот мужчина начал беспорядочно палить. По-моему, пистолет этот был пневматический. В людей он не попал, но стекло в машине, которая стояла возле тротуара, прострелил, – вспоминает очевидец.

«Отпустите, я все возмещу»

Поняв, что происходит, один из уходивших мужчин обернулся и направился к стрелку, а тот бросил пистолет в траву и начал убегать. Но скрыться ему не удалось, его догнали и повалили на землю.

После этого на место происшествия вызвали милицию. Задержанный стрелок просил, чтобы его отпустили: «Отпустите, я все возмещу. Дайте только жене позвонить!».

Сейчас правонарушитель находится в изоляторе временного содержания, сообщили Intex—pressв правоохранительных органах. Проводится проверка, уголовное дело в отношении мужчина пока не возбуждено. Вевроятнее всего, ему инкриминируют ст. 339 УК РБ («Хулиганство»).