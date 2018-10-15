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В Логишине из-за бесхозного пакета эвакуировали магазин и школу искусств

16.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Брестской области из-за бесхозных предметов дважды за сутки эвакуировали людей. Оба инцидента произошли 15 октября.

В Логишине из-за бесхозного пакета эвакуировали магазин и школу искусств
В городском поселке Логишине Пинского района около 11 часов утра в магазине «Евроопт» в ящике для хранения вещей покупателей кто-то обратил внимание на бесхозный пакет с коробкой. Прибывшие на место ЧП сотрудники милиции эвакуировали 55 человек: работников магазина, а также преподавателей и учащихся городской детской школы искусств, расположенной на втором этаже здания. При обследовании пакета саперно-пиротехническая группа в/ч 7404 взрывоопасных предметов не обнаружила.

Похожий случай произошел в Березе. В 9.30 недалеко от входа в магазин райпо «Родны Кут» по ул. Любарского, 32 прохожие обнаружили бесхозный чемодан. В целях предосторожности были эвакуированы посетители и работники торгового объекта — 25 человек. На место прибыли саперы из в/ч 5526. При обследовании чемодана взрывоопасных предметов также не было обнаружено, внутри оказались старые газеты и ветошь. Владелец чемодана пока не установлен. По двум фактам проводятся проверки.

По информации БелТА.

 
 
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> В Брестской области из-за бесхозных предметов дважды за сутки эвакуировали людей. Оба инцидента произошли 15 октября. В городском поселке Логишине Пинского...
 
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