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В Логишине из-за бесхозного пакета эвакуировали магазин и школу искусств
16.10.2018 — ЧП | Полесская правда
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В Брестской области из-за бесхозных предметов дважды за сутки эвакуировали людей. Оба инцидента произошли 15 октября.
Похожий случай произошел в Березе. В 9.30 недалеко от входа в магазин райпо «Родны Кут» по ул. Любарского, 32 прохожие обнаружили бесхозный чемодан. В целях предосторожности были эвакуированы посетители и работники торгового объекта — 25 человек. На место прибыли саперы из в/ч 5526. При обследовании чемодана взрывоопасных предметов также не было обнаружено, внутри оказались старые газеты и ветошь. Владелец чемодана пока не установлен. По двум фактам проводятся проверки.
По информации
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> В Брестской области из-за бесхозных предметов дважды за сутки эвакуировали людей. Оба инцидента произошли 15 октября. В городском поселке Логишине Пинского...
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