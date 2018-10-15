В Барановичах мужчина устроил стрельбу из пневматики по машинам во дворе

В минувший понедельник мужчина в Барановичах устроил стрельбу из пневматики по машинам во дворе. Хулигана задержали, он был пьян, рассказали в милиции.

15 октября примерно в 15.42 местный житель сообщил, что мужчина во дворе жилых домов по улице Жукова стреляет из оружия по автомобилям.

«На тот момент было повреждено одно из стекол припаркованной машины. На месте сотрудники выяснили, что мужчина стрелял из пневматического пистолета», — рассказала TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Подозреваемого задержали, он был пьян. Мужчину доставили на освидетельствование.

Материалы проверки уже переданы в Следственный комитет, чтобы там приняли решение — возбуждать ли уголовное дело.