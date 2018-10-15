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Сегодня начнётся суд по делу жителя Пинска, убившего беременную кобринчанку

16.10.2018 — ЧП | Полесская правда  
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В Брестском областном суде сегодня начинается рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве в Кобрине беременной женщины и покушении на ее мужа, сообщили в пресс-службе суда.

Сегодня начнётся суд по делу жителя Пинска, убившего беременную кобринчанку
Обвиняемым по делу проходит 19-летний житель Пинска, учащийся одного из средних специальных учебных заведений Кобрина.

Преступление было совершено вечером 11 февраля. Молодой человек с ножом напал на улице на супружескую пару — 31-летнюю местную жительницу и ее 39-летнего мужа. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы — у нее были проникающие ранения головы, груди, брюшной полости. Выяснилось, что она была беременна. Срок беременности примерно 18 недель. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый со своими жертвами до этого знаком не был. Фигурант в социальных сетях активно занимался пропагандой экстремистских действий и националистической идеологии, проповедовал национальную и религиозную розни. Также на своей странице в интернете молодой человек хранил в общем доступе видеоролики порнографического характера.

Кроме того, правоохранители установили еще одну потерпевшую от его действий. В начале декабря 2017 года в дизель-поезде Брест-Лунинец он совершил хулиганские действия в отношении девушки 1999 года рождения и ее брата. Ранее молодой человек судим не был.

По информации БелТА.

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