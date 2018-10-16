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О важности соблюдения скорости

16.10.2018 — ЧП | Единство  
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         Законодательством установлены дополнительные ограничения к скорости движения транспортных средств в пределах населенных пунктов, что вызвано, в первую очередь, спецификой движения транспортных средств по такой территории – значительным количеством машин, пешеходов, ограниченной видимости и т.п.

         Согласно пункта 88 Правил дорожного движения, в населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч.

         Прокуратурой Минской области 15 октября 2018 г. направлено для рассмотрения в суд Смолевичского района уголовное дело в отношении 27-летнего жителя этого же района, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека по ч.2 ст.317 УК Республики Беларусь.

Следствием установлено, что в июле текущего года, водитель в ночное время ехал по г.Смолевичи со скоростью не менее 150 км/ч., не справился с управлением своего автомобиля и совершил столкновение с автомашиной, двигавшейся в попутном направлении, водитель которой умер в больнице.

Непосредственно после ДТП виновник скрылся с места происшествия и не оказал пострадавшему необходимой помощи, а также не сообщил в ближайшую организацию здравоохранения о необходимости оказания такой помощи, чем совершил преступление, предусмотренное    ч 3 ст. 159 УК – заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние.

С учетом тяжести совершенных преступлений и личности обвиняемого в ходе предварительного расследования к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При направлении дела в суд прокурор оставил обвиняемому эту же меру пресечения.

Предварительное расследование по делу проводилось управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области.

Действующим уголовным законодательством за нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до 5 лет. За оставление в опасности обвиняемому грозит наказание до 3 лет лишения свободы со штрафом.

Старший прокурор отдела

прокуратуры Минской области  Игорь Ролич

 
 
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Одной из основных причиной всех дорожно-транспортных происшествий является превышение водителями допустимых скоростных режимов движения.
 
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