В Барановчиском районе при пожаре на птицефабрике погиб рабочий

В одном из корпусов Барановичской птицефабрики, которая находится в агрогородке Русино произошел пожар. Об этом сообщает МЧС .

Сообщение о пожаре поступило 17 октября в 02.21. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в производственном помещении и нашли тело погибшего мужчины.

Как сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале, в огне погиб 35-летний рабочий птицефабрики.

Следователями проводится проверка. Причины возгорания и гибели мужчины устанавливаются.