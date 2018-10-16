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В Барановчиском районе при пожаре на птицефабрике погиб рабочий
В одном из корпусов Барановичской птицефабрики, которая находится в агрогородке Русино произошел пожар. Об этом сообщает
Сообщение о пожаре поступило 17 октября в 02.21. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в производственном помещении и нашли тело погибшего мужчины.
Как
Следователями проводится проверка. Причины возгорания и гибели мужчины устанавливаются.
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Сообщение о пожаре поступило 17 октября в 02.21. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в производственном помещении и нашли тело погибшего мужчины.
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