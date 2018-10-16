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В Барановчиском районе при пожаре на птицефабрике погиб рабочий

17.10.2018 09:33 — ЧП | Tut.by  
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В одном из корпусов Барановичской птицефабрики, которая находится в агрогородке Русино произошел пожар. Об этом сообщает МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 17 октября в 02.21. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в производственном помещении и нашли тело погибшего мужчины.

Как сообщил Следственный комитет в своем Telegram-канале, в огне погиб 35-летний рабочий птицефабрики.

Следователями проводится проверка. Причины возгорания и гибели мужчины устанавливаются.

 
 
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Сообщение о пожаре поступило 17 октября в 02.21. Прибывшие на место спасатели потушили огонь в производственном помещении и нашли тело погибшего мужчины.
 
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