За 9 месяцев 2018 года на территории города Бреста зарегистрировано 78 пожаров

За 9 месяцев 2018 года на территории города зарегистрировано 78 пожаров, что на 13 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. От пожаров и его опасных факторов погибло 6 человек (в 2017-м – гибель не зарегистрирована). Огнем повреждено 40 строений, 18 единиц техники. На пожарах спасён 31 человек.



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Среди распространённых причин по-прежнему лидирующее место занимает неосторожное обращение с огнем (39% от общего количества пожаров) Способствующим фактором в большинстве случаев является состояние алкогольного опьянения.



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Второе место в этом списке занимает нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. 25 пожаров по этой причине было зафиксировано с начала года. Зачастую плачевные случаи были вызваны превышением срока эксплуатации электросетей, электрооборудования, превышением токовой нагрузки электрической сети.

В городе Бресте имели место быть поджоги, таковых было зарегистрировано 8.



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Повлекшие за собой пожар нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств - лишь на один случай меньше, и это говорит о том, что люди по-прежнему беспечны в вопросах безопасности. Практика показывает, что эта самая беспечность проявляется с момента подготовки к отопительному сезону.

Зафиксирован один случай шалости детей с огнём, но и это не даёт оснований спасателям Бреста останавливаться на достигнутом: активная профилактическая работа с детьми и подростками по-прежнему - одно из приоритетных направлений деятельности работников службы спасения.