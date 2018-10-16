ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За 9 месяцев 2018 года на территории города Бреста зарегистрировано 78 пожаров

17.10.2018 12:42 — ЧП | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

За 9 месяцев 2018 года на территории города зарегистрировано 78 пожаров, что на 13 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. От пожаров и его опасных факторов погибло 6 человек (в 2017-м – гибель не зарегистрирована). Огнем повреждено 40 строений, 18 единиц техники. На пожарах спасён 31 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59805.php

Бреста зарегистрировано 78 пожаров " alt="За 9 месяцев 2018 года на территории города Бреста зарегистрировано 78 пожаров ">

Среди распространённых причин по-прежнему лидирующее место занимает неосторожное обращение с огнем (39% от общего количества пожаров) Способствующим фактором в большинстве случаев является состояние алкогольного опьянения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59805.php

За 9 месяцев 2018 года на территории города Бреста зарегистрировано 78 пожаров

Второе место в этом списке занимает нарушение правил устройства и эксплуатации электросетей и электрооборудования. 25 пожаров по этой причине было зафиксировано с начала года. Зачастую плачевные случаи были вызваны превышением срока эксплуатации электросетей, электрооборудования, превышением токовой нагрузки электрической сети.

В городе Бресте имели место быть поджоги, таковых было зарегистрировано 8.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59805.php

За 9 месяцев 2018 года на территории города Бреста зарегистрировано 78 пожаров

Повлекшие за собой пожар нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств - лишь на один случай меньше, и это говорит о том, что люди по-прежнему беспечны в вопросах безопасности. Практика показывает, что эта самая беспечность проявляется с момента подготовки к отопительному сезону.

Зафиксирован один случай шалости детей с огнём, но и это не даёт оснований спасателям Бреста останавливаться на достигнутом: активная профилактическая работа с детьми и подростками по-прежнему - одно из приоритетных направлений деятельности работников службы спасения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 9 месяцев 2018 года на территории города зарегистрировано 78 пожаров, что на 13 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. От пожаров и его опасных...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
На территории БЭМЗ нашли мину. Эвакуировали 200 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика