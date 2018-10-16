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В Крыму в одном из колледжей взорвался газ. Есть погибшие и пострадавшие
В Керченском политехническом колледже около 12 часов дня взорвался газ. Об этом
«Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали», — сообщает очевидец.
Рессурс сообщает о минимум 50 пострадавших. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах
«Есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия следуют экстренные службы», — сообщил собеседник агентства.
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"Мы с ребятами стояли на улице, и в этот момент произошел сильный хлопок. Окна на двух этажах просто выпали", - сообщает очевидец.
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