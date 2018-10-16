Вместе за безопасность



За 8 месяцев текущего года в области произошло 483 пожара, унесшие жизни 44 человек, в том числе 3 детей. Большая часть возгораний пришлась на жилой сектор – 385. Основная причина – неосторожное обращение с огнем, как правило, при курении — 172 пожара. Второе место в «рейтинге» пожаров традиционно занимают «печные» пожары (115), ну, а огненная «бронза» досталась пожарам, произошедшим из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования (79).

Предупреждение пожаров и гибели людей на них — приоритетное направление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Для дос-тижения этой цели в области активно реализуются пожарно-профилактические мероприятия. Основное внимание уделяется информированию населения и проведению разъяснительной работы, обучению навыкам безопасного поведения. Изучается состояние печного отопления и электрической проводки.

Местными исполнительными и распорядительными органами организованы комиссионные и индивидуальные обследования домовладений путем проведения сезонных пожарно-профилактических акций и районных смотров противопожарного состояния жилых домов в населенных пунктах. В первом полугодии смотровыми комиссиями изучено противопожарное состояние 136 тыс. мест проживания. О мерах пожарной безопасности проинструктировано более 154 тыс. человек. Выявлено более 1,2 тыс. мест проживания, имеющих нарушения. Для принятия мер реагирования по их устранению в субъекты профилактики, в организации по месту работы, родственникам направлено более 4,9 тыс. информаций. И эта работа принесла свои плоды: в более 900 местах проживания имеющиеся нарушения были устранены.

На особом контроле — ветераны ВОВ, лица, пострадавшие от последствий войн, одинокие и одиноко проживающие пожилые люди, одинокие инвалиды I и II группы, не достигшие пенсионного возраста, многодетные семьи и семьи, находящиеся в социально опасном положении. Так, за счет различных источников финансирования (в том числе средств граждан) в местах проживания граждан данных категорий проведены ремонты 412 единиц печного отопления, 264 единиц электропроводки, выполнена установка и замена 2009 автономных пожарных извещателей (далее – АПИ), установлен 441 АПИ с выводом сигнала на сигнально-звуковое устройство.

Всего в домовладениях граждан Могилевской области отремонтировано 578 печей и 327 электропроводок, установлено более 3,9 тысячи автономных пожарных извещателей.

Безусловно, проводимая работа имеет свои результаты. Однако, безопасность в первую очередь зависит от каждого из нас, и она требует определенных вложений.

«Печные вложения»:

— замажьте трещины и прочистите от сажи дымоход, побелите печь;

— не перекаливайте печь, топите 2-3 раза в день и прекращайте топку не менее чем за 2 часа до сна;

— перед дверцей печи должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см, подойдет также цементная или плиточная основа;

— не растапливайте печь бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

— золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенное место, расположенное на расстоянии 15 метров от сгораемых строений;

— запрещается сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоя-нии менее 1,25 м от топочных отверстий топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы;

— ни в коем случае нельзя топить печи с открытыми дверцами, оставлять их без присмотра, а также поручать следить за топящимися печами детям, не закрывайте заслонку печи, пока угли полностью не прогорят. Помните: от угарного газа можно получить смертельное отравление.

«Электрические вложения»:

— не пользуйтесь самодельными удлинителями и электроприборами;

— не перегружайте электросеть. Чем меньше электроприборов работает одновременно, тем безопаснее. Следите за тем, чтобы вилки и розетки не нагревались, ведь это первый признак неисправности или перегрузки сети, что, соответственно, может привести к короткому замыканию;

— для исключения возгорания электроприборов из-за скачков и перепадов нап-ряжения в сети пользуйтесь сетевыми фильтрами;

— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

— регулярно удаляйте с задней стенки холодильника пыль;

— не используйте лампы накаливания без плафонов, не оборачивайте их бумагой и другими легковоспламеняющимися материалами;

— не применяйте для защиты электросетей и электрооборудования вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту не заводского (кустарного) изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и др.);

— не оклеивайте и не окрашивайте элект-рические провода и кабели.

Перед использованием электроприборов внимательно изучите инструкцию по эксплуатации. Помните — электроприборы имеют свой срок годности, по истечению которого из домашних помощников они становятся потенциальными источниками опасности.

«АПИ-вложения»

Бесспорный факт — обнаружение возгорания на ранней стадии позволяет снизить последствия пожара, а в некоторых случаях и вовсе свести их к минимуму. Именно для этого предназначен автономный пожарный извещатель (АПИ). Срабатывая на дым, он начинает подавать звуковой сигнал (пищать). С 2002 года по 2017 год в республике благодаря АПИ спасено 2035 человек. В этом году на его счету уже 50 спасенных, в том числе 7 детей.

Чтобы проверить работоспособность АПИ, нажмите на кнопку и немного подержите. Батарейки хватит примерно на год. Если заряд закончится, АПИ начнет выдавать кратковременные звуки. Если начинает «пикать», снимите его и замените батарейку.

Очень важно верно выбрать место установки извещателя. Оптимальная точка — в центральной части потолка с небольшим смещением в сторону окна или двери, где происходит движение воздушных потоков. Установите АПИ в каждой жилой комнате и спите спокойно!

Роман Устиненко,

инспектор ИНиП РОЧС.

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